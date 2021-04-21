الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة.. وهذه الأماكن تشهد أمطار

نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 21 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في اليوم التاسع من أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:





مائل للحرارة على القاهرة

قالت الأرصاد الجوية إنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .





حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

هذه الأماكن تشهد أمطار اليوم

تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.