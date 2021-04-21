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تعرف على مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تاسع أيام شهر رمضان

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
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يوافق اليوم الأربعاء تاسع أيام شهر رمضان الفضيل لعام 2021، ووفقا لـ "إمساكية رمضان 2021"، التي تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام ننشر لكم موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة:

وجاءت مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء الـ ٢١ من أبريل الجاري طبقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، كما يلي:

الفجْر 3:49 ص
الشروق 5:22 ص
الظُّهْر 11:55 ص
العَصر 3:31 م
المَغرب 6:28 م
العِشاء 7:50 م

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