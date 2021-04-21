تعرف على مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تاسع أيام شهر رمضان

يوافق اليوم الأربعاء تاسع أيام شهر رمضان الفضيل لعام 2021، ووفقا لـ "إمساكية رمضان 2021"، التي تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام ننشر لكم موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة:



وجاءت مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء الـ ٢١ من أبريل الجاري طبقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، كما يلي:





الفجْر 3:49 ص

الشروق 5:22 ص

الظُّهْر 11:55 ص

العَصر 3:31 م

المَغرب 6:28 م

العِشاء 7:50 م