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اشتباكات مستمرة بين الأكراد والقوات السورية الحكومية في القامشلي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:23 ص
سوريا
سوريا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، باستمرار الاشتباكات بين قوات الإدارة الذاتية الكردية وقوات الدفاع الوطني التابعة للحكومة السورية في القامشلي.


وفي سياق آخر، عبرت الخارجية الروسية عن قلق موسكو من تطور الأوضاع في شمال شرق سوريا، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة فصل الأكراد عن الدولة السورية وإذكاء النزعات الانفصالية في صفوفهم.

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الوضع في شمال شرق سوريا يثير قلقا متزايدا".

 

وأضافت:"انتبهنا إلى تصريحات استفزازية صدرت عن الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ادعت فيها أن روسيا فشلت بصفتها ضامن المفاوضات بين "روج آفا" والحكومة السورية. ومن اللافت أنه بعد صدور هذه الاتهامات لبلادنا مباشرة، دخلت قافلة أمريكية ضخمة محملة بالمعدات العسكرية إلى منطقة ما وراء الفرات من جهة العراق".


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سوريا الاكراد اشتباكات

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