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نتنياهو يهاجم بينيت بسبب تشكيل الحكومة الجديدة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:30 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، هجومًا على زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت.

 

وقال نتنياهو، مؤتمر صحفي، إن نفتالي بينيت، يمنع إقامة حكومة يمين لأسباب شخصية وليست أيديولوجية.

 

وأضاف نتنياهو، أن الانتخابات الأخيرة أثبتت أن الجمهور يريد حكومة يمين، وأن الأسباب لتعثر إقامة هذه الحكومة شخصية وليست أيدلوجية"، معتبرًا أن "الحل الوحيد للمأزق السياسي بإسرائيل هو المصادقة على مشروع قانون حزب (شاس) وإقامة انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة"، مشيرا إلى أن "هناك أغلبية كبيرة تؤيد هذا الاقتراح".

 

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بينيت، للأسف يقوم بمفاوضات مزدوجة".

 

وأوضح نتنياهو: "فقط بسبب الطموح الشخصي لأن يصبح رئيسا للحكومة مع 7 مقاعد هو لا يتيح لي إقامة حكومة".

 

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي:"هناك فرضيتان، الأولى إقامة حكومة يسار مع ورقة توت يمينية - لابيد، ميرتس والمشتركة، وهذا بشكل معاكس جدا للالتزام الذي قدمه غدعون ساعر ونفتالي بينيت بفترة الانتخابات".

 

وقال نتنياهو: "الفرضية الثانية هي إقامة حكومة يمين مستقرة تصمد لأربع سنوات بعد الانتخابات السريعة لرئاسة الحكومة، حتى يختار الجمهور، من يريد أن يكون رئيسا للحكومة".

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نتنياهو الحكومة اسرائيل

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