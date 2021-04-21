الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم الثلاثاء مقابل 10 حالات قبل يوم واحد.

وفي بيان للجنة الصحة الوطنية بالصين، أوضحت فيه أن حالتين من أصل الحالات الجديدة المسجلة، هما محليتان، وتم تسجيلهما في مقاطعة يونان الجنوبية على الحدود مع ميانمار.

وكانت السلطات الصحية الصينية، سجلت أيضا 7 حالات إصابة جديدة بدون أعراض مقابل 9 حالات قبل يوم واحد، لكنها لا تضيف تلك الحالات إلى حصيلة الإصابات المؤكدة.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين منذ اندلاع الوباء، إلى 90541 شخصا، وحصيلة الوفيات بقت بدون تغيير عند 4636 حالة.