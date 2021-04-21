في الحلقة الثامنة من "النمر".. خالد أنور يفشل في طرد محمد إمام من الصاغة





عرضت قناة "الحياة" أمس الحلقة الثامنة من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، ودارت الأحداث حول حدوث خلاف بين "ملك"هنا الزاهد و"حسن الحلق"خالد أنور، وعندها تدخل "نوح" وأمره بألا يتعرض لها مرة أخرى.



ثم يذهب "حسن" لشقة "نوح" ويطلب منه أن يترك الصاغة ويرحل لكي لا ينتقم منه، لكنه يرفض ذلك الأمر.



ثم يجتمع"عنتر الحلق" بيومي فؤاد" مع الشيمي"محمد رياض و"شمس" نيرمين الفقي، ويخبرهم أن ابنه حسن "خالد أنور" هو من طلب أنه يجتمع بهم، وعندما يأتي "حسن" يُخبرهم أنه عرف أن "النمر" هو" نوح"، ثم يذهبوا جميعًا لتفتيش شقته وبالفعل يجدوا بعض المجوهرات التي تمت سرقتها من محل"عنتر الحلق"، ثم يقرر الجميع تسليم "نوح" للشرطة، ويقوموا بتقييد يده، ثم خرجوا به في الشارع وهم ممسكين به، لكن "عامر"أحمد عبد الله محمود يظهر لهم فجأة، ويخبرهم أن" نوح" ليس النمر، ثم يريهم مقطع فيديو يظهر فيه "حسن الحلق" وهو مُتجهًا به لشقة "نوح" وفى يده كيسًا بلاستيكيًا، وعند خروجه من شقته يتبين أنه خرج بدونه، وهو ما يؤكد أنه من وضع له كيس الذهب في شقته، وهنا يتركوا" نوح" ويبدأوا فى توبيخ "حسن" على فعلته.





ثم يعترف"نوح "محمد إمام لصديقه "سكلانس"محمود حافظ أنه النمر، فيبدو عليه ملامح الدهشة، ويطلب منه نوح أن يذهب لإحضار عشاءً لهما حتى يحكى له كل التفاصيل.



ثم يخرج "سكلانس" لإحضار العشاء فيجد "الشيمي" قد رفع ثمن المكافأة التي وضعها لمن يعثر حتى أصبحت ربع مليون جنيه ولكنه يرفض الاعتراف على صديقه.



ثم يخرج "نوح"من نافذة شقته لكي يهرب من الأشخاص الذين يراقبونه، ويقابل "سكلانس" في طريقه ويأمره بأن يركب خلفه على الموتوسيكل الخاص به، ثم يذهب به لمخبئه السرى وهناك يعترف له بكل شئ، ثم يتفق "سكلانس" على العمل معه، ويُخططان للعملية القادمة التي سيتم تنفيذها على "شمس"نرمين الفقي، حيث أنها ستقوم بصفقة ألماظ تقدر بخمسة ملايين دولار، ويخبره "نوح" أن تلك النقود ستكون للغلابة.





مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.