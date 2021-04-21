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منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة وفيات كورونا علي مستوي العالم

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع إصابات كورونا بمعدل ينذر بالخطر على مدار ثمانية أسابيع متتالية، حيث ينتشر الفيروس بلا هوادة عبر النقاط الساخنة في العديد من أنحاء العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال إفادة صحفية في جنيف يوم الاثنين، إنه تم تسجيل أكثر من 5.2 مليون حالة جديدة الأسبوع الماضي - وهو أكبر عدد خلال أسبوع واحد منذ بدء الوباء. واضاف واضاف إن الوفيات ارتفعت أيضًا للأسبوع الخامس على التوالي، حيث أودى الوباء الآن رسميًا بحياة أكثر من 3 ملايين شخص.

وحذر تيدروس من تسارع وتيرة الوباء، حتى مع ترويج بعض البلدان لبرامج التطعيم المحسنة الخاصة بها. وقال: "لقد استغرق الأمر تسعة أشهر للوصول إلى مليون حالة وفاة، وأربعة أشهر لتصل إلى مليوني شخص وثلاثة أشهر لتصل إلى 3 ملايين حالة وفاة". وتابع "الأعداد الكبيرة يمكن أن تجعلنا نشعر بالخدر، لكن كل حالة من هذه الوفيات هي مأساة للعائلات والمجتمعات والأمم".

ومع تلقيح البالغين الأكثر عرضة للخطر أو كبار السن بشكل كامل وانفتاح بعض الاقتصادات، أشار المدير العام إلى أن العبء الأكبر لانتشار الفيروس قد يتحول نحو البالغين الأصغر سنًا. وقال للصحفيين إن عدد الإصابات ودخول المستشفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما "يزداد بمعدل ينذر بالخطر"، ربما بسبب المتغيرات شديدة العدوى وزيادة الاختلاط الاجتماعي بين الشباب.

أبلغ الأطباء بالفعل عن مخاوف بشأن اصابة المزيد من الشباب الذين يصابون بـ Covid-19 في بعض النقاط الساخنة - بما في ذلك البرازيل، حيث تسبب متغير جديد في زيادة مدمرة في حالات الاستشفاء والوفيات.

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