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رانيا فريد شوقي تُشيد بأداء إيهاب فهمي بالحلقة الثامنة من مسلسل "ولاد ناس"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشادت الفنانة رانيا فريد شوقي بأداء صديقها الفنان إيهاب فهمي في الحلقة الثامنة من مسلسل "ولاد ناس"،الذي يُعرض في الماراثون الرمضاني هذا العام، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رانيا فريد شوقي صورة للفنان إيهاب فهمي، وعلقت عليها قائلة:"‪الله علي جمال أدائك في مشهد الحلقة الـ ٨ الفنان إيهاب فهمي امتعتنا، والحوار حقيقي أوي و معظمنا كأهالي ده لسان حالنا عايزين ولادنا يتعلموا أحسن تعليم حتي لو هنزنق نفسنا عشان ندفع مصاريف المدرسة"

وأضافت رانيا فريد شوقي:"وللأسف بعض المدارس و الجامعات بقت عملية استثمارية أكتر من تعلمية و تربوية مسلسل ولاد ناس بيناقش قضايا في منتهي الأهمية للمؤلف و المخرج هاني كمال متميز في الدراما الاجتماعية شكرًا ليك".

مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، وهو بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال

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