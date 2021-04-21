



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021.





أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 -4-2021 في مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 899.25 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 778 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 666.75 جنيه.





سعر الجنيه الذهب يسجل 6224 جنيها.





سعر أونصة الذهب ت سجل 17780 دولارا.



