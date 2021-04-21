



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء 21-4-2021.





مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء 21-4-2021





الدحيل ضد إستقلال طهران – 7.45 مساءً - GSA live





الهلال ضد إستقلال دوشنبه – 9 مساءً - GSA live





اجمك الأوزبكي ضد شباب الأهلي دبي – 9مساءً - GSA live





الشرطة العراقي ضد الأهلي السعودي – 10.15 مساءً - GSA live



