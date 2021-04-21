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مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء 21-4-2021
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:12 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء 21-4-2021.
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء 21-4-2021
الدحيل ضد إستقلال طهران – 7.45 مساءً - GSA live
الهلال ضد إستقلال دوشنبه – 9 مساءً - GSA live
اجمك الأوزبكي ضد شباب الأهلي دبي – 9مساءً - GSA live
الشرطة العراقي ضد الأهلي السعودي – 10.15 مساءً - GSA live
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