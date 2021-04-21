



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الأربعاء 21-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الأربعاء 21-4-2021





إيزوروم سبور ضد يني ملطية سبور – 3 مساءً - beIN Sports HD 1 TR





أنقرة غوجو ضد دينيزليسبور – 3 مساءً - beIN Sports HD 2 TR





جالاتا سراي ضد طرابزون سبور – 6 مساءً - beIN Sports HD 1 TR



