Advertisements
مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الأربعاء 21-4-2021
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:14 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الأربعاء 21-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الأربعاء 21-4-2021
إيزوروم سبور ضد يني ملطية سبور – 3 مساءً - beIN Sports HD 1 TR
أنقرة غوجو ضد دينيزليسبور – 3 مساءً - beIN Sports HD 2 TR
جالاتا سراي ضد طرابزون سبور – 6 مساءً - beIN Sports HD 1 TR
Advertisements