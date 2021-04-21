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تصريح هام من المجلس العسكري في تشاد بعد مقتل الرئيس المنتخب

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:15 ص
رئيس تشاد
رئيس تشاد
وكالات
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أكد المجلس العسكري في تشاد، اليوم الأربعاء، على الاستمرار في مكافحة الإرهاب.

 

وقال المجلس العسكري في تشاد، في مؤتمر صحفي: "سنضمن الالتزام بالمواثيق الدولية"، مضيفًا: "نجدد الدعوة للحوار".

 

 وكان الجيش التشادي، أعلن عن مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي لإدارة البلاد، والاستعداد لإجراء "انتخابات رئاسية شفافة".

 

وتوفي الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي، متأثرًا بجروح أُصيب بها على جبهة القتال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الثلاثاء.

 

وقد أعلنت اللجنة الانتخابية، فوز ديبي إتنو الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما بولاية سادسة، بعد حصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل.

 

وكانت نسبة المشاركة بلغت 64,81 %. وفاز الرئيس المنتهية ولايته من الدورة الأولى على ما أوضح رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كودي محمد بام وهو يكشف عن النتائج الرسمية "الموقتة" إذ ينبغي على المحكمة العليا إقرارها بعد البت في طعون محتملة.

 

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جبهة القتال تشاد المجلس العسكري الرئيس ديبي إدريس ديبي

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