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مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأربعاء 21-4-2021
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:15 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأربعاء 21-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأربعاء 21-4-2021
هيرتا برلين ضد فرايبورج – 6.30 مساءً - beIN Sports Fr 4 HD max
بوروسيا دورتموند ضد يونيون برلين – 8.30 مساءً - beIN Sports Fr 4 HD max
هوفنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – 8.30 مساءً
فيردر بريمن ضد ماينز – 8.30 مساءً
شتوتجارت ضد فولفسبورج – 8.30 مساءً - beIN Sports Fr 8 HD max
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