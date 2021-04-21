



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأربعاء 21-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأربعاء 21-4-2021





هيرتا برلين ضد فرايبورج – 6.30 مساءً - beIN Sports Fr 4 HD max





بوروسيا دورتموند ضد يونيون برلين – 8.30 مساءً - beIN Sports Fr 4 HD max





هوفنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – 8.30 مساءً





فيردر بريمن ضد ماينز – 8.30 مساءً





شتوتجارت ضد فولفسبورج – 8.30 مساءً - beIN Sports Fr 8 HD max







