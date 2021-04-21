



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء 21-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء 21-4-2021





ميلان ضد ساسولو – 6.30 مساءً - beIN Sports HD 3





جنوى ضد بينفينتو – 8.45 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium





أودينيزي ضد كالياري - 8.45 مساءً - beIN Sports Connect





سبيزيا ضد انتر ميلان – 8.45 مساءً - beIN Sports HD 3





يوفنتوس ضد بارما – 8.45 مساءً - beIN Sports HD 6





كروتوني ضد سامبدوريا - 8.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1





بولونيا ضد تورينو – 8.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2







