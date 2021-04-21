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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء 21-4-2021
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:16 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء 21-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء 21-4-2021
ميلان ضد ساسولو – 6.30 مساءً - beIN Sports HD 3
جنوى ضد بينفينتو – 8.45 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium
أودينيزي ضد كالياري - 8.45 مساءً - beIN Sports Connect
سبيزيا ضد انتر ميلان – 8.45 مساءً - beIN Sports HD 3
يوفنتوس ضد بارما – 8.45 مساءً - beIN Sports HD 6
كروتوني ضد سامبدوريا - 8.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1
بولونيا ضد تورينو – 8.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2
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