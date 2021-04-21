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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 21-4-2021
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:18 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 21-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 21-4-2021
ليفانتي ضد إشبيلية – 7 مساءً - beIN Sports HD 1
أوساسونا ضد فالنسيا – 7 مساءً - beIN Sports HD 2 English
ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو – 8 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال – 9 مساءً - beIN Sports HD 7
إلتشي ضد بلد الوليد – 9 مساءً - beIN Sports HD 1
قاديش ضد ريال مدريد – 10 مساءً - beIN Sports HD 1
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