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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 21-4-2021

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 21-4-2021

ليفانتي ضد إشبيلية – 7 مساءً - beIN Sports HD 1

أوساسونا ضد فالنسيا – 7 مساءً - beIN Sports HD 2 English

ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو – 8 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال – 9 مساءً - beIN Sports HD 7

إلتشي ضد بلد الوليد – 9 مساءً - beIN Sports HD 1

قاديش ضد ريال مدريد – 10 مساءً - beIN Sports HD 1

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