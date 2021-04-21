



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 21-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 21-4-2021





ليفانتي ضد إشبيلية – 7 مساءً - beIN Sports HD 1





أوساسونا ضد فالنسيا – 7 مساءً - beIN Sports HD 2 English





ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو – 8 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium





ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال – 9 مساءً - beIN Sports HD 7





إلتشي ضد بلد الوليد – 9 مساءً - beIN Sports HD 1





قاديش ضد ريال مدريد – 10 مساءً - beIN Sports HD 1



