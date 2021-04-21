



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 21-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 21-4-2021





توتنهام ضد ساوثهامبتون – 7 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium





أستون فيلا ضد مانشستر سيتي – 9.15 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium











