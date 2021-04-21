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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 21-4-2021
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:19 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 21-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 21-4-2021
توتنهام ضد ساوثهامبتون – 7 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
أستون فيلا ضد مانشستر سيتي – 9.15 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
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