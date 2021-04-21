



عطلات شهر رمضان 2021.. 7 اجازات خلال الـ 15 يوما المقبل رسمية واسبوعية





شهر رمضان المبارك معروف بكرمه، ففيه تنتشر الصداقات ومساعدة المحتاجين، كما أنه يحمل بشرى سارة للموظفين والعاملين سواء بالقطاع الخاص أو العام، فخلال الأسبوعين القادمين سيحصلون على 7 أيام إجازة رسمية وراحات أسبوعية.





ونستعرض لكم متابعينا الكرام، الإجازات الرسمية التي سوف يحصل عليها الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، خلال الـ 15 يوما المقبلة وذلك في السطور التالية:





25 أبريل عيد تحرير سيناء

وتعتبر أول إجازة رسمية للموظفين في القطاعين الخاص والعام هي يوم الاثنين المقبل 25 أبريل، والذي يوافق يوم 13 رمضان، بمناسبة عيد تحرير سيناء، وبسبب قرار سابق لمجلس الوزراء بترحيل جميع الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس التالي، فسيتم اعتبار إجازة عيد تحرير سيناء يوم الخميس 29 أبرايل الموافق 17 رمضان.





1 مايو عيد العمال

كما يعتبر يوم السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان إجازة رسمية احتفالا من الدولة المصرية بعيد العمال، وسيتم ترجيل الإجازة إلي يوم الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان.





3 مايو عيد شم النسيم

وسيتم الاحتفال بعيد شم النسيم يوم 3 مايو الموافق 21 رمضان، وسيتم ترحليه إلى نهاية الأسبوع.





وبذلك يحصل العاملين في قطاع الدولة والقطاع الخاص على 63 إجازات رسمية بالإضافة إلي 4 أيام هي الإجازات الأسبوعية، وهي الجمعة 23 أبريل، والسبت 24 أبريل، وإجازة الأسبوع التالي الجمعة 30 أبريل، والسبت 1مايو.





وهذه الإجازات بخلاف إجازة عيد الفطر المبارك، والتي يتوقع أن تكون 3 أيام إجازة عيد الفطر لعام 2021، تبدأ من يوم الخميس 13 مايو، حتى يوم السبت 15 من نفس الشهر.





الإجازات المتبقية في عام 2021

- الأربعاء 30 يونيو بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.





- الإثنين 19 يوليو لمدة 4 أيام بمناسبة وقفة يوم عرفة.





- الثلاثاء 20 يوليو عيد الأضحى حتى يوم الجمعة 23 يوليو.





- الجمعة الموافق 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد الثورة 23 يوليو.





- الإثنين 9 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.





- الأربعاء 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة بمناسبة حرب أكتوبر.





- الإثنين 18 أكتوبر عيد المولد النبوي الشريف.



