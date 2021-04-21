Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 21-4-2021 فى الأسواق

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:09 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت أسعار اللحوم ، اليوم الأربعاء 21-4-2021، استقرارا فى الأسواق خلال تاسع أيام شهر رمضان المبارك.
 
تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.

أخبار تهمك

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

شراقي: حتى مع الملء الثاني لسد النهضة لن يعطش مواطن مصري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

08:20 ص

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

03:45 ص

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

08:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر