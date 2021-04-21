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مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 21-4-2021

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 21-4-2021

نامونجو التنزاني  ضد الرجاء الرياضي -  3 عصراً - beIN Sports HD 3

نكانا الزامبي ضد بيراميدز – 3 عصراً - beIN Sports HD 6

أورلاندو بيراتس ضد جنوب إفريقيا – 3 عصراً - beIN Sports HD 4

كوتون سبورت ضد شبيبة القبائل – 6 مساءً - beIN Sports HD 6

جراف دي داكار ضد النجم الساحلي – 6 مساءً - beIN Sports HD 4

نابسا ستارز ضد نهضة بركان – 6 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

ساليتاس البوركيني ضد الصفاقسي – 6 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

الأهلي بنغازي ضد إنييمبا – 9 مساءً - beIN Sports HD 4

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