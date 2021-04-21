



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 21-4-2021.





مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 21-4-2021





نامونجو التنزاني ضد الرجاء الرياضي - 3 عصراً - beIN Sports HD 3





نكانا الزامبي ضد بيراميدز – 3 عصراً - beIN Sports HD 6





أورلاندو بيراتس ضد جنوب إفريقيا – 3 عصراً - beIN Sports HD 4





كوتون سبورت ضد شبيبة القبائل – 6 مساءً - beIN Sports HD 6





جراف دي داكار ضد النجم الساحلي – 6 مساءً - beIN Sports HD 4





نابسا ستارز ضد نهضة بركان – 6 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1





ساليتاس البوركيني ضد الصفاقسي – 6 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium





الأهلي بنغازي ضد إنييمبا – 9 مساءً - beIN Sports HD 4



