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مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 21-4-2021
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:20 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 21-4-2021.
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 21-4-2021
نامونجو التنزاني ضد الرجاء الرياضي - 3 عصراً - beIN Sports HD 3
نكانا الزامبي ضد بيراميدز – 3 عصراً - beIN Sports HD 6
أورلاندو بيراتس ضد جنوب إفريقيا – 3 عصراً - beIN Sports HD 4
كوتون سبورت ضد شبيبة القبائل – 6 مساءً - beIN Sports HD 6
جراف دي داكار ضد النجم الساحلي – 6 مساءً - beIN Sports HD 4
نابسا ستارز ضد نهضة بركان – 6 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1
ساليتاس البوركيني ضد الصفاقسي – 6 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium
الأهلي بنغازي ضد إنييمبا – 9 مساءً - beIN Sports HD 4
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