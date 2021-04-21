



كل ما ترغب في معرفته عن اسعار البنزين الجديدة.. وموعد تطبيق الزيادة





عن أسعار البنزين وحقيقة ارتفاعها من عدمه خلال الفترة المقبلة، نستعرض لكم في السطور التالية أبرز التفاصيل عن أسعار البنزين وموعد تطبيق الأسعار الجديدة، "وفقا لتصريحات المهندس خالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الدولية".





كل ما ترغب في معرفته عن أسعار البنزين الجديدة

يتم حساب خام البرنت على متوسط 3 أشهر مضت، وبعدها يجري حساب السعر الجديد، وفق المهندس خالد عثمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "extra news" وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، لافتا إلى أن أسعار البترول من مارس 2020، حتى مارس 2021، متغيرة جدا وترواحت بين 18 إلى 21 دولارا.





وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الدولية، أن الزيادة تكون بحد أقصى 10% أو تقليلها بنسبة 10% فقط تحت أي ظرف.





وجرى تأجيل إعلان اللجنة للأسعار الجديدة لأنه من الوارد زيادة سعر منتج وثبات سعر منتج آخر، يضيف "عثمان"، مشيرا إلى أن مقترح التسعيرة الجديدة سيجري إعلانه قريبا، مرجعا سبب التأخير إلى عدم استقرار أسعار البترول الفترة الأخيرة.





سبب تأجيل إعلان زيادة أسعار البنزين

وقال "عثمان": "فيه زيادة 34% في أسعار البترول العالمية وهاخد الـ10% وأطبقها، بس إحنا بنبص على المتغيرات وظروف الناس ومش عاوزين نطبق زيادة الـ10% عشان ممكن نستوعب جزء ونسيب جزء تاني وده ممكن يرفع أسعار معينة ويقلل أسعار أخرى".





وتابع عثمان: "توجد لجنة مشكلة منذ عام 2019، تراجع أسعار البترول كل 90 يوما، وتركز على 3 أشياء هي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومتوسط أسعار البترول العالمية، وتكلفة المنتج التي يجري تقيمها كل سنة".



