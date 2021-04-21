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المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يصعد 0.48% في مستهل التعاملات

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:21 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،ا مع رتفاع البترولوتراجع الدولار والذهب كملاذ آمن بارتفاع عوائد السندات الأمريكية و كذلك البيانات الاقتصادية الإيجابية على الصعيد المحلى ، و ارتفاع جاذبية الاسهم المصرية للاستثمارات العربية و الأجنبية.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10671 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2897 نقطة.
 

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