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"فرانس برس": عمليات دهم واعتقالات قبل تظاهرات مؤيدة لنافالني في روسيا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:32 ص
أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وكالة فرانس برس، بعمليات دهم واعتقالات قبل تظاهرات مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في روسيا.

 

وقد قررت إدارة السجون الروسية، اليوم الاثنين، نقل المعارض أليكسي نافالني إلى المستشفى.

 

وفي وقت سابق، اعتقتلت السلطات الروسية، 400 شخص على الأقل أثناء تظاهرات مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني.

 

وقد اندلعت مظاهرات في 70 مدينة بمختلف أنحاء روسيا، في وقت سابق، للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

 

وقد وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمهور من المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها.

 

وكانت السلطات الروسية، حظرت التظاهرات لعدة أشهر بسبب اللوائح الرامية إلى السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

 

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الكلمات المفتاحية

مظاهرات روسيا المعارض الروسي أليكسي نافالني

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