اكتشاف صلة محتملة بين لقاح جونسون آند جونسون وجلطات الدم

قالت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا إنها وجدت صلة محتملة بين لقاح Johnson & Johnson وجلطات الدم النادرة، لكنها أكدت أن الفوائد الإجمالية للحصول على اللقاح تفوق المخاطر.





وألقت الانباء، التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء، بظلالها علي مضاعفات أخرى لطرح التطعيم في الاتحاد الأوروبي ووجهت ضربة كبيرة للشركة بعد أسبوع من توقف لقاحها في الولايات المتحدة. وخلصت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إلى أنه "يجب إضافة تحذير بشأن الجلطات الدموية غير المعتادة مع انخفاض عدد الصفائح الدموية إلى ملصق معلومات المنتج" حول الحقنة المعطاة للمرضى.





وقالت إنها حللت جميع الأدلة المتاحة حاليا بما في ذلك ثمانية تقارير عن جلطات دموية خطيرة وغير عادية من الولايات المتحدة، حيث تم إعطاء أكثر من سبعة ملايين لقاح من نوع Johnson & Johnson Janssen. واحدة من تلك الحالات كانت قاتلة. كما قالت الجمعية الطبية الأمريكية إن "جميع الحالات حدثت لأشخاص تقل أعمارهم عن 60 عامًا في غضون ثلاثة أسابيع بعد التطعيم، وكانت الغالبية عند النساء.. بناءً على الأدلة المتاحة حاليًا، لم يتم تأكيد عوامل الخطر المحددة."





وقالت الوكالة إن "مزيج الجلطات الدموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية أمر نادر للغاية، والفوائد الإجمالية للقاح Janssen في الوقاية من COVID-19 تفوق مخاطر الآثار الجانبية". ومع ذلك، فإن نتائج الوكالة تمثل انتكاسة لشركة الأدوية العملاقة، وتأتي في الوقت الذي تنتظر فيه نتائج تحقيقات مماثلة من قبل المنظمين في الولايات المتحدة.





تم إيقاف اللقاح مؤقتًا في البلاد في 13 أبريل بعد ظهور التقارير، وقررت شركة Johnson & Johnson "تأخير إطلاق اللقاح بشكل استباقي" في أوروبا في نفس اليوم. وبعد تقييم وكالة الأدوية الأوروبية، قالت شركة Johnson & Johnson إنها ستستأنف شحنات لقاح Covid-19 إلى الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا.



