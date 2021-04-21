محمد عبد الرحمن: أسماء أبو اليزيد لم تأخذ حقها حتى الآن وأتمنى تقديم سيرة صلاح جاهين





قال الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" أنه يحب السينما أكثر من الدراما، كما تحدث عن"شخصية "كونو" في مسلسل" صد رد"،مُشيرًا إلى أنها أجهدته كثيرًا في تحضيرها، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب، وأنها لم تكن متماسكة بل كانت مرحلة للتعلم.



وتحدث محمد عبد الرحمن عند حلوله ضيفًا في برنامجها" نجوم رمضان أقربلك"،عن الأفلام التى يحبها، وهي" العتبة جزاز"، "شمس الزناتي"، مُشيرًا إلى أنه يتمنى أن يُقدم سيرة صلاح جاهين، بالإضافة إلى الأعمال التراجيدية، لأنه لابد من التغيير ولكن مع مخرج يثق فيه.



وأشار محمد عبدالرحمن إلى أنه إذا ترك مهنة التمثيل سوف يعمل طباخًا، وأن أكثر أكلة يحبها هي الريش البتلو والمكرونة سي فود، وعن آخر رسالة جاءت له على هاتفه قال أنها من المسؤول الإعلامي له، وعن المخرجين الذي يتمنى العمل معهم فقال أنه يرغب في العمل مع فطين عبد الوهاب وحسين كمال.



وقال محمد عبد الرحمن أنه يحب أن يعمل مع الفنانة منى زكي والفنانة يسرا، وعن الأعمال التي يتابعها حاليًا فقال أنه يُتابع مسلسل "لعبة نيوتن"و"الاختيار2".



وقام بتوجيه رسالة للفنان أشرف عبد الباقي قال فيها أنه السبب في أن يكونوا محترفين، وقال أنه يعتبر المخرج خالد جلال بمثابة والده الروحي، وأوضح أن الفنانة أسماء أبو اليزيد موهوبة لكنها لم تأخذ حقها حتى الآن.