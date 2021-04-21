"راية القابضة " توافق علي بيع حصة 62%من أسهم" أسطول" الي "باراديم لوجيستكس"

وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية،على السير في بيع حصة تبلغ نسبتها 62.3% من أسهم شركة أسطول للنقل البري بإجمالي عدد 54 مليون سهم وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية إلى شركة باراديم لوجيستكس المحدودة بسعر 4.94 جنيه للسهم الواحد بإجمالي قيمة 266.6 مليون جنيه، والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.

وحققت الشركة خلال عام 2020 صافي ربح خلال العام الماضي بقيمة 474.61 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 541.76 مليون جنيه خلال العام المنصرم له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2020 لتصل إلى 2.36 مليار جنيه، مقابل 2.63 مليار جنيه خلال 2019.



