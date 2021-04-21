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محافظ كفر الشيخ: إقامة 24 ألف وحدة سكنية خلال عاما ونصف (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه في إطار مبادرة تطوير عواصم المحافظات وتوفير سكن لكل المصرين تم انتقال عدد من مواقع الأراضي من جهات ولاية كانت مخصصة لها لولاية المحافظة بقرار من مجلس الوزراء، وتم البدء في إنشاء 3 تجمعات سكانية إحداهما شمال الجامعة والأخر خلف الجامعة والثالث بالامتداد الخاص بالإسكان الاجتماعي بمنطقة تحيا مصر.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذه التجمعات السكنية توفر 24 ألف وحدة سكنية بإجمالي 351 عمارة، منوهًا بأنه تم تكليف الهيئة الهندسية وتم البدء في إنشاء الوحدات ووصلت المعدات وتم البدء في دق الخوازيق وجاري العمل بها على مدار الساعة.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن المواطنين شعروا بأن الدولة جادة في اقتحام مشكلة متراكمة منذ 15 عام حيث تراكم عدد من الحاجزين تحت مسميات إسكان مختلفة، ولم يحصلوا على وحداتهم، وهناك تكليف بالانتهاء من كافة الأعمال خلال عام ونصف على الأكثر، وهذا يعتبر حل للمشكلة من جذورها، وامتداد مستقبلي لخمس سنوات قادمة، مع إنشاء مجتمعات متكاملة بهذه المناطق تتضمن محال تجارية، وأنشطة مختلفة، بجانب ربط مجموعة من الطرق والمحاور بها.

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