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عمومية"الكويت الوطني مصر" توافق علي زيادة رأس المال الي 5 مليار جنيه

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:46 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلن بنك الكويت الوطني-مصر، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد 4 و6 و7 من النظام الأساسي للبنك، وزيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.


وأوضح البنك قي بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الجمعية العمومية قد وافقت أيضاً علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه موزعة على 350 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم الواحد بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين تمويلًا من الأرباح المحتجزة وفقًا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020. 


يشار إلى أن البنك سجل صافي ربح بلغ 1.44 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 2.16 مليار جنيه خلال 2019.

وتراجعت إيرادات البنك خلال العام الماضي، لتسجل 3.26 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.76 مليار جنيه خلال 2019.

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