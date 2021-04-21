عمومية"الكويت الوطني مصر" توافق علي زيادة رأس المال الي 5 مليار جنيه

أعلن بنك الكويت الوطني-مصر، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد 4 و6 و7 من النظام الأساسي للبنك، وزيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.









وأوضح البنك قي بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الجمعية العمومية قد وافقت أيضاً علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه موزعة على 350 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم الواحد بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين تمويلًا من الأرباح المحتجزة وفقًا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.







