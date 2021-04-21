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موعد مباراة بيراميدز وناكانا الزامبي فى الكونفدرالية الإفريقية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية ومنتظرة أمام فريق ناكانا الزامبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة بيراميدز وناكانا الزامبي فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

ويذكر أن بيراميدز خسر أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بثلاث أهداف دون رد ليصعد الفريق المغربي رسميًا للدور القادم.

ويرغب بيراميدز فى الفوز من أجل الصعود رسميًا إلي الدور القادم من الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم بعد الخسارة أمام الرجاء ذهابًا وإيابًا الجولتين الماضيتين.

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موعد مباراة بيراميدز وناكانا الزامبي فى الكونفدرالية الإفريقية

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