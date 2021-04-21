البرازيل تسجل 69.381 إصابة جديدة و3.321 وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، 69 ألفًا و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 آلاف و321 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات بمرض "كوفيد 19"، إلى 14 مليونا و43 ألفا و76 حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 378 ألفًا و3 حالات.

واحتلت البرازيل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والوفيات بـ "كورونا"، حيث شهدت قفزة ملحوظة فى أعداد المصابين والمتوفين الجدد جراء الفيروس التاجى خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب وكالة رويترز.