موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "ضد الكسر" لـ نيللى كريم

تذاع الحلقة 9 من مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيلي كريم، ضمن السباق الرمضانى 2021، كل يوم في تمام الساعة الـ10:15 مساءً على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات الأولى في الخامسة صباحًا، ثم في العاشرة والنصف صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.



كما يعرض المسلسل أيضًا على قناة «دبي» الفضائية في تمام الساعة السادسة مساء.



دارت أحداث الحلقة 8 من مسلسل ضد الكسر، بعد افاقة الفنانة نيلي كريم، من الغيبوبة، وانكارها محاولة قتلها على يد زوجها كما اعتقد ضابط المباحث.



وبعد الإفراج عن الفنان محمد فراج، يتوجه لزيارة زوجته نيلي كريم، في المستشفى ليحاول معرفة من السبب وراء الاعتداء عليها في الفيلا ودخولها المستشفى.





بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل ضد الكسر، بقيام مصطفى درويش، بمفاجأة تارا عماد شقيقة نيللي كريم، وظهوره لها أمام المستشفى، حيث سألها عن حالة نيللي كريم في الوقت الذي شكت فيه أن يكون له دور في محاولة قتلها كما أبلغته أن الشرطة تبحث عنه.



وتتوالى الأحداث ليتمكن رئيس المباحث من معرفة الرسائل التي توجد على هاتف محمد فراج.



مسلسل ضد الكسر تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يتناول قصة فتاة تدعى سلمى، تزوجت من شخص مستهتر هو محمد فراج، والذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ومعروف بكثرة نزواته، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض «سلمى» لمحاولة قتل، وتجرى محاولات للتعرف على مرتكب الجريمة في ظل دخولها في غيبوبة بالمستشفى.