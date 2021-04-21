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عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في مجموعة نارية.

ووقع المنتخب الأولمبي خلال القرعة في المجموعة الثالثة والتي تضم كلاً من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وجاءت قرعة أولمبياد طوكيو على النحو التالي:

المجموعة الأولى: اليابان – جنوب إفريقيا – المكسيك – فرنسا

المجموعة الثانية: نيوزيلندا – كوريا الجنوبية – هندوراس – رومانيا

المجموعة الثالثة: مصر – إسبانيا – الأرجنتين – أستراليا

المجموعة الرابعة: البرازيل – ألمانيا – كوت ديفوار – السعودية.

جدير بالذكر أن ستبدأ بطولة كرة القدم في أولمبياد طوكيو يوم 22 يوليو المقبل وحتى 7 أغسطس، بمشاركة 16 منتخبا من 6 اتحادات قارية مقسمة على 4 مجموعات تًقام في 6 مدن باليابان منظمة دوري الألعاب الأولمبية.

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