باريت يقود نيكس للفوز على هورنيتس في دوري السلة الأمريكي

سجل آر.جيه.باريت 24 نقطة ليقود فريقه نيويورك نيكس للفوز على شارلوت هورنيتس 109 / 97 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.





وسجل باريت 18 نقطة خلال الربع الثالث من المباراة، وأضاف كل من ديريك روز وإيمانويل كويكلي 17 نقطة وأضاف يوليس رندل وريجي بولوك 16 نقطة لكل منهما لفريق نيكس.





وبهذا الفوز قفز فريق نيكس للمركز الخامس في المجموعة الشرقية، محققا انتصاره السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انتصارات للفريق منذ أن حقق ثمانية انتصارات متتالية في مارس 2014.





في المقابل سجل بي.جيه. واشنطن 26 نقطة وأضاف تيري روزير 21 نقطة لفريق هورنيتس.





وفي مباراة أخرى، فاز بروكلين نتس على نيو أوريلانز بيليكانز 134/ 129.





وسجل كيلي إرفينج 32 نقطة لفريق بروكلين نتس، وأضاف جو هاريس 24 نقطة، ولاندري شاميت 18 نقطة وثماني تمريرات حاسمة وبليك جريفين 16 نقطة وثماني متابعات وأضاف بروس براون 11 نقطة و11 متابعة.





بينما سجل زيون ويليمسون 33 نقطة، وأضاف براندون إنجرام 27 نقطة لفريق بيليكانز.





وفي بقية المباريات، تغلب أتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 112 / 96 ومينيسوتا تمبرولفز على ساكرامنتو كينجز 134 / 120، ولوس أنجليس كليبرز على بورتلاند ترايل بليزرز 113 / 112.