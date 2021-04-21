مستجدات أزمة إصابات كورونا في سوهاج.. ماذا يحدث؟

سبب زيادة كورونا في سوهاج



ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن سبب زيادة إصابات كورونا وخاصة في محافظات الصعيد يرجع إلى نقل المواطنين العدوى إلى الآخرين قبل طلب الخدمة الطبية، مشيرًا إلى قدرة النظام الصحي على استيعاب أية زيادة.



الحالة في سوهاج "مطمئنة"



وفي تصريحات تليفزيونية، أكد وكيل الصحة للشؤون الوقائية أن الحالة بمحافظة سوهاج مطمئنة، فضلًا عن زيادة عدد الأسرة والرعايات المركزة وأجهزة التنفس الصناعية، قائلًا إن زيادة إصابات كورونا بسوهاج طفيفة وليست كبيرة.



إجراءات الصحة لاحتواء الأزمة



كما قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم زيادة عدد المستشفيات في سوهاج التي تستقبل حالات كورونا إلى 17 مستشفى وتم زيادة الطاقة الاستيعابية وتم توفير 1482 سرير.



وكشف متحدث الصحة حقيقة فيديو منتشر لمريض أمام المستشفى ولا يجد مكان وتبين أنه منذ عام وبالتحديد في الموجة الأولى وتم رصد فيديوهات وشائعات حول الوضع في سوهاج وكلها عارية عن الصحة وجار البحث عن مروجي الفيديوهات.



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن الموجة الثالثة لكورونا فى سوهاج من 400 إلى 450 إصابة فى الأسبوع.



وقالت تقارير إن أكثر القرى والمراكز التي سجلت إصابات خلال الأربع أيام الأخيرة في سوهاج هي قريتا سفلاق والصوامعة شرق التابعتين لمركز ومدينة أخميم بنحو 600 إصابة، بينما سجلت ثلاث قري بدائرة مركز جرحا حوالي 300 إصابة بفيروس كورونا، يليهم مركز جهينة بـ220 إصابة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

مازالت واقعة زيادة الإصابات بفيروس كورونا في سوهاج مسيطرة على الرأي العام المحلي، وساعة بعد الآخرى تطرأ مستجدات على الوضع بالمحافظة وفقا لما يتم الإعلان عنه من قبل المسئولين.وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.