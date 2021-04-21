فورمولا وان .. هيونداي تحرز الجائزة الذهبية والعديد من الجوائز الأخرى خلال 2021

حصدت شركة هيونداي موتور هذا الأسبوع عدداً من الجوائز خلال فعالية المنتدى الدولي للتصميم 2021، حيث نالت 14 جائزة للتميز في التصميم ضمن مختلف الفئات، ومن ضمنها الجائزة الذهبية لمنتدى التصميم الدولي عن محطة شحن E-pit فائقة السرعة للمركبات الكهربائية.





وبإحراز الجوائز لهذا العام، تواصل هيونداي ترسيخ مكانتها البارزة للعام السابع على التوالي ضمن جوائز المنتدى الدولي للتصميم، والتي شهدت إحراز العلامة الراقية ثلاث جوائز ذهبية مرموقة والتي تكرم 75 فئة من أفضل التصاميم من بين حوالي 10 ألاف مشاركة كل عام.





وتصدرت هيونداي العديد من الفئات، ومن ضمنها الإنتاج، والاتصالات، وواجهة المستخدم، والهندسة المعمارية، والمفهوم المهني. كما حازت الشركة على التكريم بست جوائز ضمن فئة الاتصالات للمرة الأولى على الإطلاق.





بهذه المناسبة؛ قال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق العالمي في هيونداي موتور: “تعتبر هذه الجوائز التي حصدتها هيونداي بمثابة تأكيد للتقدير والاهتمام اللذين تحظى بهما علامتنا التجارية من جانب الخبراء العالميين في مجال الاتصالات، وأن ما نقدمه يتجاوز التميز في تصميم الإنتاج. ولا شك أننا سنواصل العمل في المستقبل لتقديم المزيد من الابتكارات لتعزيز حضور علامتنا التجارية من خلال تقديم تجارب مبتكرة ومستدامة للعملاء”.





وحققت محطة شحن E-pit فائقة السرعة الجائزة الذهبية ضمن جوائز المنتدى الدولي للتصميم لهذا العام بفضل تصميمها الذي يرتقي بتجربة المستخدم من خلال تقديم حلول للعديد من المشاكل التي توجد عادةً في محطات المركبات الكهربائية مثل: الكابلات الضخمة، والتشغيل المعقد، والأداء أثناء التشغيل، ومستوى الشحن غير الواضح، والنظافة (التي تعد من المسائل التي حظيت باهتمام أكبر مؤخراً بسبب الجائحة)، إضافة إلى الإنتاج، والصيانة.





وكان مركز هيونداي للتصميم قد عمل على ابتكار محطة شحن E-pit التي تتميز بشكلها المستوحى من محطات التوقف في سباقات الفورمولا 1، بهدف تقديم خدمات سريعة ومريحة ومتميزة لمستخدمي المركبات الكهربائية. وتتميز محطة الشحن بسهولة الاستخدام، كما تنفرد بتصميم يجمع بين البساطة والقوة، ويولي الأهمية للكثير من التفاصيل ابتداءً من النظافة وصولاً إلى الصيانة.





وقال سانج يوب لي، نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي في هيونداي: “يمكن للتصميم المبتكر أن يبرز عندما يتعامل المصمم مع تجربة المستخدم باعتبارها من الأولويات بالنسبة له. لذلك فإن تصميم محطة شحن E-pit يجسد ما نبذله من جهود متواصلة لتقديم تجربة جديدة تتميز بالفاعلية والانسيابية للعملاء أثناء قيامهم بشحن مركباتهم”.