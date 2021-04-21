Advertisements

موعد مباراة الهلال السعودي ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يقدم "الفجر الرياضي"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، ونظيره استقلول الطاجكستاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال السعودي واستقلول في دوري أبطال آسيا
ومن المقرر أن يلتقي الهلال السعودي بنظيره استقلول، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة.
وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهره، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويستضيف اللقاء الذي يجمع بين الهلال السعودي واستقلول، أرضية ملعب استاد فيصل بن فهد.

ويدخل الهلال اللقاء محتلا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد استقلول في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي واستقلول
وتذاع المباراة التي تجمع بين فريقي الهلال السعودي واستقلول عبر منصة GSA.

تشكيل الهلال المتوقع للمباراة:
عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، علي آل بليهي، جانج هيو سو، محمد البريك، محمد كنو، عبد الله عطيف، ناصر الدوسري، لوسيانو فييتو، كاريلو، بافتيمبي جوميز

أخبار تهمك

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 19 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ 35 دقيقة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

08:20 ص

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

03:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر