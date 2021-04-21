موعد مباراة الهلال السعودي ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

يقدم "الفجر الرياضي"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، ونظيره استقلول الطاجكستاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





موعد مباراة الهلال السعودي واستقلول في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلتقي الهلال السعودي بنظيره استقلول، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهره، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





ويستضيف اللقاء الذي يجمع بين الهلال السعودي واستقلول، أرضية ملعب استاد فيصل بن فهد.





ويدخل الهلال اللقاء محتلا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد استقلول في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي واستقلول

وتذاع المباراة التي تجمع بين فريقي الهلال السعودي واستقلول عبر منصة GSA.





تشكيل الهلال المتوقع للمباراة:

عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، علي آل بليهي، جانج هيو سو، محمد البريك، محمد كنو، عبد الله عطيف، ناصر الدوسري، لوسيانو فييتو، كاريلو، بافتيمبي جوميز



