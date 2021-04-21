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رئيس مجلس النواب يهنئ السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة العاشر من رمضان
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:10 ص
إيمان أسامة
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أرسل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.
وجاء ذلك فيها: أنقل إليكم سيادة الرئيس باسمى واسم النواب خالص التهنئة بذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك، كما انه يوم مشهود يسجله التاريخ فقد تحررت أرض سيناء من الاحتلال بأيدي قواتنا المسلحة، فتحولت الهزيمة إلى نصر مبين.
واختتم" جبالى" البرقية بالدعاء: "حما الله أرض الكنانة من كل سوء".
وجاء ذلك فيها: أنقل إليكم سيادة الرئيس باسمى واسم النواب خالص التهنئة بذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك، كما انه يوم مشهود يسجله التاريخ فقد تحررت أرض سيناء من الاحتلال بأيدي قواتنا المسلحة، فتحولت الهزيمة إلى نصر مبين.
واختتم" جبالى" البرقية بالدعاء: "حما الله أرض الكنانة من كل سوء".
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