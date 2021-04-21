Advertisements

نائب محافظ أسوان: 14 مليار جنيه تكلفة تطوير مركزي كوم أمبو وإدفو (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، إن المحافظة تم إدراجها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتي تضمنت تطوير 13 قرية، موضحا أنه تم العمل على أعمال البنية التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والمدارس ووحدات التضامن الاجتماعي والوحدات الصحية وكافة القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطن في القرى، وتم الانتهاء من معظمها.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري سيتم العمل في مركزين بالمحافظة وهما مركزي كوم أمبو، وإدفو، وهناك توجيهات رئاسية منذ أسبوع بإدراج مركز ناصر نوبة، موضحًا أنه تم بدء العمل بشكل فعلي بـ 44 قرية بمركزي كوم أمبو وإدفو، وتم البدء بالمشروعات الخدمية مثل الصرف الصحي ورفع كفاءة وإحلال شبكات جديدة، وتم العمل في محطة الرفع والمعالجة وتم الانتهاء من التصاميم، وفيما يخص شبكات المياه جار تصميم 5 محطات معالجة وسيتم التنفيذ عقب عيد الفطر مباشرة.

وتابع نائب محافظ أسوان، أنه فيما يتعلق بالأبنية التعليمة تم تطوير 7 مدارس بمركزي كوم أمبو وإدفو، خلال الشهرين الماضيين، وجار العمل على تطوير 31 مدرسة أخري خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، منوهًا بأن تكلفة تطوير الصرف الصحي بالمركزين تبلغ 2.7 مليار جنيه، وتكلفة تطوير قطاع المياه تبلغ مليار جنيه، وتكلفة الغاز الطبيعي تصل لـ 2 مليار جنيه، بإجمالي تكلفة تصل لـ 14 مليار جنيه في كافة القطاعات الخدمية، موضحًا أن لم يتم بعد رصد تكلفة تطوير مركز ناصر نوبة.

أخبار تهمك

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ يوم

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ 35 دقيقة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

08:20 ص

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

03:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر