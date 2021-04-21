نائب محافظ أسوان: 14 مليار جنيه تكلفة تطوير مركزي كوم أمبو وإدفو (فيديو)

قال الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، إن المحافظة تم إدراجها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتي تضمنت تطوير 13 قرية، موضحا أنه تم العمل على أعمال البنية التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والمدارس ووحدات التضامن الاجتماعي والوحدات الصحية وكافة القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطن في القرى، وتم الانتهاء من معظمها.



وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري سيتم العمل في مركزين بالمحافظة وهما مركزي كوم أمبو، وإدفو، وهناك توجيهات رئاسية منذ أسبوع بإدراج مركز ناصر نوبة، موضحًا أنه تم بدء العمل بشكل فعلي بـ 44 قرية بمركزي كوم أمبو وإدفو، وتم البدء بالمشروعات الخدمية مثل الصرف الصحي ورفع كفاءة وإحلال شبكات جديدة، وتم العمل في محطة الرفع والمعالجة وتم الانتهاء من التصاميم، وفيما يخص شبكات المياه جار تصميم 5 محطات معالجة وسيتم التنفيذ عقب عيد الفطر مباشرة.



وتابع نائب محافظ أسوان، أنه فيما يتعلق بالأبنية التعليمة تم تطوير 7 مدارس بمركزي كوم أمبو وإدفو، خلال الشهرين الماضيين، وجار العمل على تطوير 31 مدرسة أخري خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، منوهًا بأن تكلفة تطوير الصرف الصحي بالمركزين تبلغ 2.7 مليار جنيه، وتكلفة تطوير قطاع المياه تبلغ مليار جنيه، وتكلفة الغاز الطبيعي تصل لـ 2 مليار جنيه، بإجمالي تكلفة تصل لـ 14 مليار جنيه في كافة القطاعات الخدمية، موضحًا أن لم يتم بعد رصد تكلفة تطوير مركز ناصر نوبة.

