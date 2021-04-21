موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره خيتافي، يوم الخميس 22 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.





وستقام المباراة بين برشلونة وخيتافي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحل فريق برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد متصدر الترتيب، ونقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.





وتوج البارسا بلقب كأس ملك إسبانيا يوم السبت الماضي بعد الفوز على حساب أتليتك بلباو.



