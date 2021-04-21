Advertisements

مسؤول دولي: أول دفعة من لقاح "أسترازنيكا" المضاد لكورونا تصل اليوم إلى إدلب

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:13 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

قال مسؤول دولي، إن أول دفعة من لقاح "أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا تصل اليوم إلى إدلب عبر برنامج كوفاكس، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتسلمت السلطات الصحية في البحرين، اليوم الخميس، دفعة من لقاح "كوفيشيلد - أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا من الهند.

 

وأعلنت السلطات الصحية البحرينية، فتح باب التسجيل للتطعيم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأربعاء، إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءًا من 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة تسجل منذ أكتوبر الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا لقاح أسترازنيكا ادلب

أخبار تهمك

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 13 ساعة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ يوم

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

روسيا: 20 دولة طلبت لقاح "سبوتنيك" المضاد لكورونا

روسيا تكشف عن خطة لإنتاج أكثر من 6 ملايين لقاح لكورونا شهريا

روسيا تتوقع تسجيل لقاح ثان محتمل للوقاية من كورونا بحلول 15 أكتوبر

روسيا: لقاح "سبوتنيك" المضاد لكورونا فعال بنسبة 95 بالمئة

الكويت تعلن ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكورونا

بريطانيا تقر استخدام لقاح أكسفورد المضاد لكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

08:20 ص

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

03:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر