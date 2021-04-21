مسؤول دولي: أول دفعة من لقاح "أسترازنيكا" المضاد لكورونا تصل اليوم إلى إدلب

قال مسؤول دولي، إن أول دفعة من لقاح "أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا تصل اليوم إلى إدلب عبر برنامج كوفاكس، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وتسلمت السلطات الصحية في البحرين، اليوم الخميس، دفعة من لقاح "كوفيشيلد - أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا من الهند.

وأعلنت السلطات الصحية البحرينية، فتح باب التسجيل للتطعيم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأربعاء، إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءًا من 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة تسجل منذ أكتوبر الماضي.