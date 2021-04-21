كارتيرون يُعيد نجم الزمالك إلي دكة البدلاء

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز غدً الخميس.









واستقر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على جلوس حارس مرمي الفريق محمود عبد الرحيم جنش على مقاعد البدلاء والدفع بالحارس محمد أبوجبل بعد مستواه خلال الفترة الماضية والتراجع الذي ظهر عليه خاصة أمام الأهلي.









وخسر نادي الزمالك أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.









ويذكر أن محمد أبوجبل جلس على مقاعد البدلاء خلال الفترة الماضية وشارك محمود جنش فى لقاءات الزمالك الأخيرة.



