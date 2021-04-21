بعد تعينه رئيسا لتشاد.. من هو محمد إدريس ديبي؟

أفاد ميثاق الفترة الانتقالية في تشاد، بأن نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي سيقوم برئاسة المجلس العسكري الانتقالي وتنفيذ مهام الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة.





وقال المجلس العسكري في تشاد، إن نجل الرئيس إدريس ديبي سيكون رئيسا للجمهورية في الفترة الانتقالية، متعهدا أن يكون المجلس الانتقالي ضامن للمواثيق الدولية والتزامات البلاد، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نجل الرئيس إدريس ديبي سيكون رئيسا للجمهورية في الفترة الانتقالية:



- اسمه محمد إدريس ديبي ويبلغ من العمر 37 عاما، وتدرج في الوظائف العسكرية حتى رقاه والده إلى رتبة جنرال بأربعة نجوم وهو في الثلاثين من عمره.





- وصل في مناصبه العسكرية إلى تولي مهمة الحرس الجمهوري حيث عينه والده قائدا للحرس الجمهوري.



- شارك محمد إدريس ديبي في قيادة القوات التشادية بالتحالف مع القوات الفرنسية في العديد من المعارك ضد المتمردين الانفصاليين والإسلاميين المتشددين، كجماعة الأنصار وبوكو حرام.



- وكان قائد القوات التشادية في معركة إيفوغاس التي انتصر فيها التحالف الفرنسي التشادي على المتمردين شمالي مالي عام 2018.





وكان الجيش التشادي قد أعلن في وقت سابق اليوم تشكيل مجلس عسكري بقيادة الجنرال محمد كاكا نجل الرئيس الراحل لإدارة البلاد.



ووعد الجيش بإجراء انتخابات ديمقراطية بعد فترة انتقالية تمتد 18 شهرا في البلاد.





