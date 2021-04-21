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الري: تنفيذ 15 قرار إزالة في نطاق الأقصر ونجع حمادي
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:27 ص
مصطفى الملاح
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أعلنت الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر عن تنفيذ 15 قرار ازالة امس الثلاثاء خلال حملة موسعة في نطاق الاقصر ونجع حمادي وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة السابعة عشر للإزالات.
وقالت الوزارة - في بيان لها - إن الإزالات شملت 6 قرارات بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالي مسطح 953 متر مربع و9 قرارات بزمام هندسة نيل نجع حمادى باجمالى مسطح 1510 متر مربع وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والمحلية المختصة.
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