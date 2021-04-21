ألمانيا تخطط لتسريع الانسحاب من أفغانستان

أعلنت السلطات في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تسريع انسحاب قواتها من أفغانستان، وأنها تخطط لإكمال العملية بحلول 4 يوليو، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، نقلاً عن إحاطة لوزارة الدفاع في البرلمان الألماني.





يتمركز حوالي 1100 جندي ألماني في أفغانستان في الوقت الحالي، وتعد وحدة البوندسوير أكبر قوة أجنبية في البلاد إلى جانب الولايات المتحدة، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





تتمركز حامية من قوات الجيش الألماني في أفغانستان منذ عام 2002، ومع تدخل ألمانيا في الصراع إلى جانب حلفائها الأمريكيين في الناتو بعد أن غزت أمريكا نفسها الدولة الواقعة في آسيا الوسطى في أواخر عام 2001 بحجة الرد على هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.





وكان قد صرح الوزير توماس سيلبرهورن لـ DW، يوم الخميس 15 الجاري، بأن الناتو قام "بعمل رائع" في إعداد القوات الأفغانية لتأمين البلاد بأنفسهم.





وقال توماس سيلبرهورن، عضو البوندستاغ ووزير الدولة البرلماني في وزارة الدفاع الألمانية، إن ألمانيا "مستعدة جيدًا" للانسحاب من أفغانستان، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون في الناتو عن خططهم لمغادرة الدولة التي مزقتها الحرب، في وقت سابق من هذا الأسبوع.





وأضاف عن استراتيجية الناتو تجاه البلاد: "قلنا دائمًا أننا ذهبنا إلى أفغانستان معًا وسنخرج معًا"، موضحًا: "نحن مستعدون جيدا لهذا الانسحاب واعادة انتشار قواتنا".



