تراجع رصيد المركزي الإماراتي من الذهب 6% بنهاية فبراير

أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي، عن انخفاض قيمة السبائك الذهبية ضمن أصوله بنسبة 6.09 بالمائة ما يعادل 687 مليون درهم, لتصل إلى 10.48 مليار درهم بنهاية فبرايرشباط الماضي، مقارنة ب 11.16 مليون درهم بنهاية ينايركانون الثاني 2021.





وأوضحت البيانات أن قيمة السبائك الذهبية ارتفعت بنسبة 87بالمائة بنهاية فبرايرشباط الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, وفقاً لبيانات البنك المركزي.





وكانت حيازة المركزي من الذهب بلغت ذروتها نهاية العام الماضي 2020 حين بلغت 12.862 مليار درهم.





وقال وضاح طه عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي إن الإمارات تمتلك استراتيجية واضحة من أجل تنويع الأصول والاحتياطيات المالية.





ولفت إلى ارتفاع حيازة المركزي من الذهب وكذلك ارتفاع قيم تملك الإمارات من سندات الخزانة الامريكية، حيث ارتفعت في فبرايرشباط الماضي بشكل كبير إلى 50.6 مليار دولار مقارنة بـ33.8 مليار دولار نهاية ينايركانون الثاني.





ورجح أن يكون التراجع في حيازة الإمارات من الذهب بسبب تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، إذ بدأ يسلك مساراً هابطاً خلال الفترة الأخيرة.





وقد أعلن المصرف, أمس الثلاثاء، عن تمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى منتصف عام 2022.



