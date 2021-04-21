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صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية، بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
الدكتور أحمد محمد بيومي رئيسًا لجامعة السادات.
الدكتور ممدوح محمود مهدي نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
الدكتورة نادية محمد طه عميدًا لكلية التمريض جامعة الزقازيق.
الدكتور عبد الفتاح عبد النبي هليل عميدًا لكلية الهندسة كفر الشيخ.
الدكتور أشرف ماهر محمود عميدًا لكلية الآداب جامعة المنيا.
الدكتورة ناهد فكري حسن خضر عميدًا لكلية التمريض جامعة دمياط.
الدكتور محمود عبد الشافي إبراهيم الشيخ عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنوفية.
الدكتور ياسر لطفي عبد النبي عميدًا لكلية طب أسنان جامعة المنصورة.

وعلى جانب آخر كان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 2712021، والمنشور بالجريدة الرسمية فى السبت الموافق 30 يناير 2021، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1065) بتاريخ 2232021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة فى جامعات بنها وقناة السويس والسويس وحلوان والقاهرة ودمياط وسوهاج وبنى سويف

وقرر المجلس الأعلى للجامعات أن فتح باب الترشيح يكون يوم السبت المقبل 24 أبريل وفقا للجدول المعلن لكل جامعة.

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