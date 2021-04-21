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13 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، جلسة 13 يونيو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".

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