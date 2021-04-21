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مصطفى مدبولى يستعرض ملفات وتقارير الوزراء فى اجتماع الحكومة الأسبوعى

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة ملفات وتقارير الوزراء المختلفة.

كانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى خاص ببرنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، والمُوقع بتاريخ 332021.

ويهدف برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، إلى توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى التجمعات السكانية الواقعة فى المناطق الريفية فى صعيد مصر "محافظة الأقصر"، إلى جانب دعم الإصلاح المستمر لهذا القطاع، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها، فضلًا عن المساهمة فى زيادة تغطية خدمات الصرف الصحى المحسنة.

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