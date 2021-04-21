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ضبط ١١٨٦١ شخص لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد ١١٨٦١ شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط ١٤٦ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٥٨٥ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. 

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