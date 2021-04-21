برلماني: تصنيف المؤسسات الائتمانية عن الاقتصاد المصري يعطي الثقة الكاملة للمستثمرين

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري أثبت قوته وقدرته على امتصاص الصدمات أثناء جائحة كورونا التي بدأت في مارس من العام الماضي وهو ما دل عليه تصنيف منظمة «فيتش» الأخير، مشيرًا إلى أن التقييم يعكس اهتمام المجتمع الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني بمجريات الأمور في مصر خصوصًا الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والجهاز المصرفي لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي حظيت بدعم من مؤسسات التمويل الدولية في مقدمتها صندوق النقد والبنك الدولي.



وأضاف «محسب»، أن تلك التصنيفات تعطي ثقة للشركات والمؤسسات والمستثمرين لضخ المزيد من استثماراتهم داخل السوق المصري باعتباره مستقرًا ومشجعًا لتلك الاستثمارات، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الإيجابي للناتج المحلي رغم من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي إيجابيا خلال فترة الجائحة.



وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اتمام الصفقات والاعمال الاستثمارية من شأنه دعم الدولة المصرية في استراتيجتها لتوفير فرص العمل والسيطرة علي معدلات التضخم في ظل أزمة كورونا وتحريك الاقتصاد القومي لتنمية الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات الاحتياطي النقدي نظرا لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لشريان الاقتصاد المصري، مشيرًا إلي أن مصر استحواذت علي المركز الأول علي المستوي الافريقي والاقليمي في مؤشرات اتمام الصفقات الاستثمارية يؤكد استعادة مصر لمكانتها الحقيقية داخل القارة السمراء وقيادة السوق الافريقي بالاعتماد علي الجهاز المصرفي والمصدرين المصريين.