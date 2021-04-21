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ضبط عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 8 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك  وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 8 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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